Российские военные закрепились в центральной части Константиновки, а также громят позиции неонацистов к юго- западу от города в районе села Ильиновка. На Сумском участке мотострелки и десантники атакуют широким фронтом. Взяты несколько крупных опорных пунктов. Успехи есть и на Славянском направлении. Экипажи танков продвигаются под прикрытием “Терминаторов”.

Укрепления ВСУ на участке Рай-Александровки даются с трудом, потому что это один из самых мощных опорных пунктов противника в ДНР. Каждый день на его позиции артиллерия, бронетехника и беспилотная авиация группировки "Центр" сбрасывают сотни боеприпасов. Эффект - не сиюминутный, но есть: с каждым днём российские войска отбивают у ВСУ метр за метром.

ВСУ цепляются за Рай-Александровку из последних сил. За ней – Славянск, а южнее - Краматорск. По сути, посёлок - это ворота ко всей агломерации. Их разделяют лишь восемь километров. Ситуация для бандеровцев осложняется тем, что почти все удобные точки для ведения прицельного огня сегодня уже в руках российских штурмовиков.

Наступление на агломерацию идёт не спеша, но одновременно широким фронтом. Его общая протяжённость - от Константиновки на юге, до Красного Лимана на севере, почти 90 километров. Российские войска в этом продвижении сделали упор не на скорость, торопиться нет необходимости. Главная задача - измотать бандеровцев.

Давление на Краматорскую агломерацию будет только расти. Подсохнут дороги, станут проходимыми поля. И в бой пойдут прошедшие усиленную подготовку российские мотострелки под прикрытием "Терминаторов". Их экипажи - сутками на тренировках. Это говорит только об одном - городские бои в Славянске и Краматорске могут начаться в ближайший месяц.