Иранские военные сбили ещё один американский истребитель

Иран сбил ещё один американский истребитель. Как сообщают местные СМИ, это F-16 - такие самолёты используют ВВС и США и Израиля. Телеканал NBC отмечает, всего за сутки армия исламской республики уничтожила по меньшей мере четыре американских военных борта, в том числе два вертолёта. Иран продолжает наносить удары по объектам на территории еврейского государства и базам США в регионе.

Крупные пожары начались на НПЗ в иракском Эрбиле, в Кувейте и в нефтяном порту Фуджейра в ОАЭ. Атакованы танкеры в Ормузском проливе. По данным Блумберг, Абу Даби приостановил работу крупнейшего в стране предприятия по переработке природного газа.

В Кувейте поврежден завод, который в сутки перерабатывал 346 тысяч баррелей нефти. Также была атакована электростанция и завод по опреснению воды. Саудовская Аравия перехватила несколько беспилотников. В Бахрейне под ударом оказался завод по переработке алюминия. В Израиле повреждена фабрика, по данным арабских СМИ там производились беспилотники.

Иран своими ответными действиями даёт понять, что готов к дальнейшей эскалации. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что удары по гражданским объектам не заставят иранцев сдаться. По данным CNN, около половины иранских ракетных установок все ещё целы, несмотря на более 12 тысяч ударов союзников.

С военным захватом Ормузского пролива американцы не справятся в одиночку и пытаются собрать союзников, используя Совбез ООН. Туда от имени Бахрейна поступила резолюция, разрешающая международным силам применение армий для разблокирования пролива. При этом от Ирана требуют на удары не отвечать.

Россия, Китай и Франция выступили против и заблокировали документ. В Москве настаивают на том, что главная задача - прекращение боевых действий, а не санкционирование новых военных операций. Однако, пока нет уверенности, что конфликт завершится быстро.

В Евросоюзе, под данным Financial Times, прогнозируют, что в ближайшие недели по некоторым критически важным видам топлива ситуация станет ещё хуже. А начавшийся энергетический кризис - не краткосрочное явление, а затяжное. И Европе придётся туго.