Ночью 4 апреля над российскими регионами сбили 85 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 10 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях и в Крыму.

В Тольятти во время атаки дронов пострадал сотрудник одного из предприятий города, также зафиксирован прилёт по крыше многоквартирного дома.

При атаке на Ростовскую область один человек погиб, четверо пострадали. В акватории Таганрогского залива обломки беспилотника повредили сухогруз под флагом иностранного государства.