Молодым немцам запретили выезжать из Германии

Мужчинам от 17 до 45 лет запретили покидать Германию больше чем на три месяца без особого разрешения Бундесвера. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Такое правило ввели еще 1 января в рамках закона о модернизации военной службы, но сильно о нём не распространялись, отмечает издание. Запрет действует постоянно, а не только в случае возникновения "напряженности" или "состояния обороны".

Правило действует на постоянной основе для обеспечения "устойчивого призыва в случае необходимости", пояснили в Минобороны ФРГ. Государство должно "знать на случай чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного времени", сказал представитель министерства в разговоре с газетой.

При этом в Минобороны Германии признают возможные серьезные последствия такой меры. Сейчас ведутся работы по конкретизации правил.