Пезешкиан призвал мир решить, кто на самом деле выступает за переговоры

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан призвал мировое сообщество рассудить, кто на самом деле выступает за переговоры: Иран или США.

Пезешкиан также рассказал, что пока он обращался с речью к американскому народу, Соединенные Штаты нанесли удар по Тегерану. Тогда был ранен советник верховного лидера Камаль Харрази, а его жена погибла.

"В то время, когда я обращался к американскому народу, глава Стратегического совета по внешней политике стал целью попытки убийства, что привело к гибели его невинной жены. Пусть мир рассудит: какая сторона вовлечена в диалог и переговоры, а какая в терроризм?" — написал президент исламской республики на своей странице в соцсети Х.