Медведев: Макрон начал говорить умные вещи после издевок Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить "умные вещи" после издевок американского лидера Дональда Трампа.

Медведев отметил, что скоро президент США может унизить французского лидера "еще сильнее". И тогда следующим шагом может стать признание правоты России по украинской теме, предположил Медведев.

"После того как Трамп высмеял Макрона, тот так расстроился, что даже сказал несколько умных вещей о том, что операция США в Иране является бесполезной авантюрой. Подождем, пока Трамп унизит его еще сильнее. Возможно, тогда он признает правоту России в конфликте с бандеровским Киевом и бесполезность санкций", — написал зампред Совбеза РФ в своих соцсетях.

Два дня назад Трамп ранее высмеял Макрона за слабость перед его женой. Президент США заявил, что она плохо с ним обращается, и напомнил о пощечине, которую она нанесла ему в мае прошлого года.

Президент Франции обиделся на слова американского лидера о его жене и отметил, что его высказывания являются неуместными.