Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Таганроге

Один человек погиб, еще четверо, в том числе иностранец, получили ранения в Таганроге в результате атаки БПЛА, сообщил 4 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое", — написал он в своем канале в MAX.

Также при ракетном ударе повреждена коммерческая инфраструктура, люди эвакуированы. В акватории Таганрогского залива обломками вражеского беспилотника поврежден сухогруз под флагом иностранного государства, возникший пожар локализован.