Власти Германии ограничили выезд из страны мужчинам призывного возраста

Германия ужесточила правила выезда из страны для мужчин призывного возраста. Теперь им придётся получать специальное разрешение от Бундесвера.

Без отметки военного ведомства граждане от 17-ти до 45-ти лет не смогут выехать за границу дольше, чем на три месяца. При этом цель поездки роли не играет - и для работы, и для обучения и просто для путешествия придётся получить штамп.

Формально отказ не предусмотрен, но сам факт обращения обязателен. Мера введена в рамках закона о модернизации военной службы. Ранее подобное правило в ФРГ действовало только при угрозе войны или мобилизации.