Добегались: британские военные раскрыли местонахождение секретных объектов

Скандал в британской армии: сотни военных случайно раскрыли местоположение секретных объектов. Их подвела любовь к бегу - офицеры фиксировали свои маршруты в популярном фитнес-приложении.

На проблему обратили внимание журналисты. Им удалось легко выяснить геолокацию сотрудников центров управлений вооружёнными силами как в стране, так и за рубежом. Отследили даже моряков-подводников - через приложение видно, где сейчас находится одна из британских атомных подводных лодок.

Кроме того, фитнес-трекер связывает аккаунт владельца с его социальными сетями - личности служащих секретных объектов оказались раскрыты. Любовь к спорту и технологиям уже назвали угрозой безопасности, подобные сведения может использовать противник.