В горах Дагестана спасли запертых снегопадами альпинистов

В Дагестане продолжают ликвидировать последствия сильнейшего наводнения. До сих пор остаются подтопленными сотни домов и дорог. Наиболее сложная ситуация - в сельской местности.

А в горах республики прошли мощные снегопады. Там завершилась операция по спасению 26-ти альпинистов, которые оказались отрезаны от внешнего мира. Сотрудники МЧС пешком добирались до группы спортсменов, техника не смогла пройти по заснеженному бездорожью.

В республике вновь готовятся к ухудшению погоды. В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильный ветер и проливные дожди, что вызовет повышение уровня воды в реках.