Марсианские пейзажи: Турцию накрыла песчаная буря

Песчаная буря, пришедшая из африканской Сахары, преодолела Средиземное море. Теперь марсианские пейзажи вслед за греческим Критом можно увидеть на побережье Турции.

Всё вокруг окрасилось в оранжево-красный цвет: песок везде - на дорогах, машинах, внутри зданий. Видимость ограничена, в воздухе огромное количество пыли. Местных жителей и туристов просят не выходить на улицу без маски.

Сейчас буря движется в направлении Крыма и Краснодарского края, но по пути к нашим регионам она существенно ослабнет.