Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в Москве

В столице развивают цифровые сервисы в сфере культуры. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Например, недавно запущенный на портале мос ру сервис "Мосбилет", который объединил городские учреждения культуры, пользуется большой популярностью у москвичей.

В нём содержится подборка событий по интересам и афиша, где представлены более 25-ти тысяч мероприятий. С помощью платформы можно купить билеты на спектакли, концерты, выставки и мастер-классы без комиссии. Кроме того, специалисты завершили оцифровку музейных предметов и внесли данные в государственный каталог Музейного фонда России.

В Московском зоопарке установили камеры в новых вольерах и расширили функции онлайн- трансляций. Теперь у зрителей есть возможность пересматривать эфир и появилась англоязычная версия проекта.