В Крыму успешно импортозаместили биопрепараты для защиты растений

Крымские учёные создали инновационные биопрепараты для защиты растений от болезней и вредителей. Разработка призвана заменить дорогостоящие импортные аналоги, а кроме того позволит существенно снизить зависимость от минеральных удобрений.

Хозяйство Александра Суслова уже почти 20 лет практически не использует минеральные удобрения. Вместо гербицидов и химических добавок в почве работают биопрепараты. По сути – комплекс живых микроорганизмов. Их наносят прямо на семена перед севом.

В земле создаётся самодостаточная экосистема - полезные бактерии защищают урожай от вредителей и грибков. А ещё, в отличие от минеральных удобрений, дают питание только сельскохозяйственным культурам, оставляя сорняки на голодном пайке. Два килограмма такого сухого удобрения хватит на обработку тонны семян.

Такие комплексы в шутку называют all inclusive. Здесь и защита от вредителей, и стартовое питание. Фиксаторы этих компонентов на семени. А самое главное, что эти микроорганизмы продолжат питать растения в процессе роста.

Раньше эти комплексы и их компоненты завозили из США, Великобритании и Аргентины. В последние годы это дорого, а главное ненадёжно в связи с политической обстановкой. Одними из первых полностью импортозамещённые препараты начали производить крымские учёные.

Все штаммы микроорганизмов хранятся в собственном банке предприятия. В одной пробирке - несколько миллионов бактерий. За считанные недели их количество можно увеличить в разы и создать комплекс для любой сельскохозяйственной культуры по запросу фермерских хозяйств. Биопрепараты, произведённые на полуострове, несмотря на санкции, уже поставляются в ближнее зарубежье и страны БРИКС.