Несмываемый позор Трампа: США теряют в Иране дорогую авиатехнику

Американский спецназ ищет второго пилота истребителя, сбитого Ираном. Между военными двух стран идёт своеобразная гонка - кто обнаружит его первым. А в списке воздушной техники США, уничтоженной исламской республикой, появилась новая строчка.

На фотографиях, распространённых иранскими СМИ, предположительно обломки американского штурмовика А-10. Это второй самолёт ВВС США, сбитый за двое суток, хотя в Вашингтоне эту информацию опровергают. Якобы данный борт всё-таки смог дотянуть до аэродрома в Кувейте.

А потерю истребителя F-15 американцы всё же признали, заявив, что пилот найден и спасён, что спикер иранского парламента прокомментировал вот так: "После 37 побед подряд над Ираном, эта блестящая война без стратегии, которую они начали, теперь понижена со "смены режима" до "Эй! Кто-нибудь может найти наших пилотов? Пожалуйста?".

Впрочем, репутации Штатов уже нанесён ущерб. Свои боевые самолеты они не теряли ни в одном конфликте за 31 год. И вот Иран испортил эту приятную статистику. То же самое можно сказать и об израильской системе ПВО "Железный купол", которую иранские баллистические ракеты и БПЛА преодолевают с завидной регулярностью. И минувшей ночью это снова было продемонстрировано.

В числе иранских целей - авиабазы и военные объекты. Впрочем, и Тель-Авив не остаётся в долгу, нанося ответные удары совместно с американцами. При этом, США продолжают разговаривать с Ираном с позиции силы. Но на деле всё не так однозначно. Если верить иранским СМИ, американцы на днях по собственной инициативе запросили у Тегерана перемирие на 48 часов. Это предложение было отвергнуто.

Эта ситуация уже наносит вред самому президенту Трампу, чьи показатели доверия граждан продолжают снижаться вслед за ростом цен на американских заправках. В 2022 году это обрушило рейтинг Джо Байдена. И вот теперь американских лидер имеет все шансы повторить тот антирекорд. А может и побить, учитывая заявления экономистов о нефти по двести долларов за баррель.