Нанесён удар по объектам энергетики и аэродромам на Украине

Россия ответила на террористические атаки Украины по своим гражданским объектам и минувшей ночью нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Также в ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение врагу в районе Краматорска и Славянска.

Авиация и ракетные войска поразили важные объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов. Силы ПВО России сбили за сутки шесть управляемых авиабомб, крылатую ракету "Фламинго" и 308 беспилотников ВСУ.