Собянин рассказал о масштабных инвестпроектах Москвы

За десять лет в Москве реализовали около 130 масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, Москва предоставляет предпринимателям на особых условиях участки в аренду, а те, в свою очередь, возводят на этих землях различные производства, общественно-деловые комплексы, социальные и спортивные объекты.

Так, один из крупных реализованных инвестпроектов - уникальная Московская верфь - лидер среди российских судостроительных заводов. В состав предприятия входит собственное конструкторское бюро, занимающееся разработкой речного электротранспорта.

В настоящее время на севере столицы строят два крупных образовательных учреждения в составе жилого комплекса, а на улице Демьяна Бедного и на Мосфильмовской появятся два медицинских центра.