Во время удара по АЭС в Иране погиб охранник

Во время очередного удара по АЭС "Бушер" в Иране погиб охранник станции. Об этом сообщает агентство IRNA.

Снаряд упал вблизи электростанции, взрывной волной и осколками повреждено одно из вспомогательных зданий. Эксплуатация станции не нарушена.

МАГАТЭ сообщило, что не фиксирует повышения уровня радиации после очередного удара вблизи АЭС "Бушер". В агентстве заявили, что атаки на площадки АЭС и прилегающие территории недопустимы.

Ранее США и Израиль уже наносили удары по станции. Во время одного из них было повреждено оборудование, отвечающее за охлаждение реакторов.