Европе предрекли кризис, сопоставимый с последствиями Covid-19

Старому Свету грозят экономические потрясения, масштаб которых может превзойти последствия кризиса времён пандемии коронавируса. Так считают европейские дипломаты.

Еврокомиссия пересматривает прогнозы и ожидает замедления роста ВВП. Ключевые отрасли уже в упадке. Сократились объёмы промышленного производства, ускорилась инфляция, повысились цены на продукты и услуги.

Подорожавший керосин и бензин заставляют перевозчиков увеличивать тарифы. Авиакомпании пересмотрели стоимость билетов. В Нидерландах теперь будут брать топливный сбор с туристов за поездки на автобусах.

Разрастается жилищный кризис. Доходы населения не поспевают за стоимостью квадратных метров. Покупка дома или квартиры сейчас обойдется на 60% дороже, чем десять лет назад. Аренда прибавила почти треть.

Европарламент впервые выпустил доклад, целиком посвящённый этой теме. Депутаты предложили ряд мер, но их эффективность вызывает сомнение на фоне экономических вызовов, многие из которых европейцы создали себе сами.

Так, глава бельгийского Центробанка Пьер Вунш признал, что в бюджете нет денег даже на покрытие текущих расходов. Чтобы свести бюджет на этот год, правительству нужно найти не менее пяти миллиардов евро. На поддержку населения средств тем более не хватит. Все они ушли на преодоление последствий пандемии и помощь Украине, признал финансист.