Охранники мэра Лондона забыли на улице сумку с оружием

Безопасность на улицах многих европейских столиц оставляет желать лучшего. И зачастую проблема не столько в разгуле преступности, сколь в халатном отношении к вопросу властей.

Характерный инцидент произошел в Лондоне. По данным местных СМИ, охранники мэра британской столицы Садика Хана умудрились оставить средь бела дня на улице сумку, полную огнестрельного оружия. Лишь по счастливой случайности подозрительную находку обнаружила женщина, которая заподозрила неладное и вызвала полицию.

Каково же было удивление стражей порядка, когда они увидели содержимое. Внутри оказался целый арсенал - карабин, пистолет, электрошокер и боеприпасы.

Силовики начали внутреннее расследование, на время которого пятерых сотрудников охраны мэра Лондона отстранили от работы. Кстати, британская столица не первый год возглавляет антирейтинг криминальных мегаполисов Старого Света, а в последнее время из -за сомнительной политики местных властей уровень преступности в городе достиг критических показателей.