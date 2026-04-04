Ведущие российские вузы изменили правила приёма

Ведущие российские университеты скорректировали правила приёма абитуриентов. Детали приводит РИА Новости.

В нескольких учебных заведениях изменился перечень вступительных экзаменов. Например, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные специальности.

В части вузов изменилась процедура подачи документов. МИФИ и РУДН перестают принимать заявления через электронные системы университета, обращение возможно только через портал госуслуг, очно или письмом по почте.

Баллы за индивидуальные достижения пересмотрены в нескольких институтах. В МФТИ ужесточили условия поступления без экзаменов. В РГГУ, наоборот, расширили возможности для поступления, там можно получить баллы за дополнительное образование в области искусств, физической культуры или спорта.