Путин 9 мая проведёт в Москве переговоры с лидерами зарубежных стран

Президент Владимир Путин 9 мая встретится с зарубежными государственными деятелями в Москве. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, на празднование Дня Победы в российскую столицу прибудет ряд государственных деятелей, сообщает ТАСС. В прошлом году в Москву на праздник приехали лидеры 27 государств.

В этом году исполнится 81 год со дня окончания Великой Отечественной войны. В России традиционно пройдут массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы, в том числе парад на Красной площади.