Россиянам напомнили о наказании за кормление диких животных

За кормление диких животных в черте города или на особо охраняемой территории можно выложить большой штраф. О наказании за такое деяние рассказал ТАСС адвокат Евгений Жаров.

Юрист пояснил, что кормление диких животных меняет их естественное поведение. Из-за этого они перестают бояться человека, что опасно для обеих сторон, и нарушает естественный баланс экосистемы.

Адвокат посоветовал перед поездкой на природу или в другой регион обязательно изучить местные правила. Во многих курортных городах и природоохранных зонах действуют строгие запреты на любые контакты с дикой фауной.