Мошенники выманили у 17-летнего москвича крупную сумму денег и золотые слитки

Мошенники под видом сотрудников пункта выдачи заказов выманили у подростка деньги и золото из сейфа. Инцидент произошёл в Москве, сообщает городская прокуратура.

17-летнему юноше позвонил аферист, представившийся сотрудником ПВЗ одного из маркетплейсов и сообщил о посылке на его имя. Преступник попросил молодого человека назвать дату своего дату рождения.

После этого москвичу пришло SMS о входе в личный кабинет на портале госуслуг, и сразу же поступил звонок от неизвестного об оформлении кредита.

Злоумышленник сообщил подростку о причастности к финансированию недружественной страны, а потом обманным путём якобы для его спасения выманил полтора миллиона рублей и золотые слитки.