После удара по АЭС "Бушер" объявлено о массовой эвакуации российских сотрудников

Росатом объявил о начале основной волны эвакуации российских сотрудников с АЭС "Бушер", в Россию возвратятся 198 человек. Как заявил глава корпорации Алексей Лихачёв, события вокруг станции в Иране развиваются по нежелательному прогнозу, передаёт ТАСС.

Очередной удар по мирному атомному объекту был нанесён по контуру защиты, погиб охранник - гражданин Ирана. Лихачёв сообщил, что о ситуации вокруг АЭС "Бушер" регулярно информируют президента Владимира Путина.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что не фиксирует повышения уровня радиации после очередного удара вблизи АЭС "Бушер". В агентстве заявили, что атаки на площадки АЭС и прилегающие территории недопустимы.

В марте США и Израиль нанесли три удара по станции. Во время одного из них было повреждено оборудование, отвечающее за охлаждение реакторов.