Ночью 5 апреля над Россией сбили 87 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 14 регионов. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областях, в Мордовии и Крыму.

Обломки дронов повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Калуги, Ярославля, Геленджика, Краснодара и в "Пулково".