Проявил бдительность на передовой: подвиг ефрейтора Куща

Старший сержант Евгений Злыгостев в составе расчета пушки М-46 обеспечивал непрерывное ведение огня по артиллерии противника. Он чётко и быстро выполнял указания командира. Благодаря слаженным действиям Евгения и других бойцов была оказана поддержка нашим штурмовым подразделениям. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено вражеское орудие и четверо неонацистов.

Оператор расчёта FPV-дронов штурмовой роты, ефрейтор Александр Кущ прикрывал позиции российских подразделений. Обнаружив украинский барражирующий дрон с боекомплектом, он безошибочно определил тип летающего аппарата. Цель была уничтожена. Всего за время боевого дежурства Александра было сбито три беспилотника ВСУ.