Армия Ирана атаковала военными беспилотниками позиции США в ОАЭ и Кувейте. В Корпусе стражей исламской революции заявили также о поражении стратегического американского дрона MQ-9 над Исфаханом. Тегеран продолжает отвечать на агрессию американо-израильских сил чувствительными ударами по военным и промышленным целям во всем регионе. Дональд Трамп пригрозил республике устроить настоящий ад, если власти Ирана не пойдут на сделку с Белым домом.

По поступающей информации, во время поисков катапультировавшихся пилотов сбитого ранее американского F-15, был подбит и вертолёт поисково-спасательной команды. В Тегеране прошедшие сутки назвали чёрными и унизительными для авиации антииранской коалиции.

Прославленная израильская система ПВО "Железный купол" вновь оказалась малоэффективной против ракет и кассетных боеприпасов, выпущенных с территории Ирана. Сообщается, что в пустыне Негев поражён завод, на котором выпускали израильские беспилотники и шпионское оборудование. В Тель-Авиве было прямое попадание в район железнодорожного вокзала.

Американские и израильские ВВС нанесли удары по нефтехимическому комплексу в городе Махшар на юге Ирана. Взрывы гремели в Тегеране. Мониторинговые ресурсы отмечают необычную активность американской военно-транспортной авиации. На Ближний Восток летят самолёты С-17, которые используют для переброски бронетехники и личного состава.

В Багдаде прошёл антивоенный митинг. На центральную улицу города вышли тысячи протестующих. Они выступают против агрессии в отношении Ирана и американского присутствия в регионе. Аналогичная, хоть и менее многолюдная акция прошла в Тель-Авиве. Митингующие требовали от руководства своей страны прекратить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа.