Российские штурмовые подразделения уверенно продвигаются в центре Константиновки. Сообщают, что десант вытеснил боевиков из крупнейшей промзоны и получил доступ к подземному комплексу, который ВСУ годами развивали под городом. Такие же туннели найдены на востоке от Доброполья, в посёлке Новый Донбасс. Там идёт операция по уничтожению последних отрядов противника.

В лесополосах вокруг посёлка закрепились основные подразделения. В самом Новом Донбассе уже идёт зачистка. По отступившим бандеровцам российские бойцы периодически открывают беспокоящий огонь. За Новым Донбассом уже нет мощных опорных пунктов ВСУ.

В Константиновке российские штурмовики прорвались в промзону. Центр уже уверенно за нашими бойцами. Сейчас идет зачистка северной части, где противник ещё огрызается. Но основная нагрузка - на авиации. Бандеровцы засели в подвалах домов. Выбить их задача не простая. Все же стены и перекрытия - армированный или монолитный бетон. Всё чаще российские лётчики сбрасывают тяжёлые бомбы типа ФАБ-3000.

Под Красноармейском под раздачу попали бандеровцы из батальона "Скала". Это подразделение печально известно своими высочайшими потерями. Только два назад российские бойцы уничтожили две колонны с националистами, которые пытались пойти в контратаки.