Новый ультиматум Трампа: президент дал Ирану 48 часов на раздумья

Дональд Трамп пригрозил Ирану настоящим адом, если тот не заключит сделку с США. Глава Белого дома заявил, что у Тегерана осталось 48 часов, чтобы пойти на соглашение с Вашингтоном.

Президент напомнил, что он давал Ирану десять дней на заключение сделки или открытие Ормузского пролива, иначе на исламскую республику обрушится настоящий ад, написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что его подчинённые ведут переговоры с, как он выражался, новым руководством Ирана. В Тегеране при этом все эти заявления опровергали.