На Дагестан снова обрушились мощные ливни

Селевые массы сошли на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города в дагестанском Дербенте, сообщили 5 апреля в мэрии города. Коммунальные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильных ливней.

"Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий… Также фиксируется сход грязевых масс с горной части на федеральную трассу с последующим продвижением в сторону города", — говорится в сообщении администрации города.

Местные жители публикуют в соцсетях последствия сильных ливней на улицах Дербента. Водителей призывают быть осторожными. Жителям города и организациям рекомендуют использовать только кипяченую воду в ближайшие три дня.

Вчера после наводнений в Дагестане начали вакцинацию против гепатита А. В регионе остаются подтопленными 1065 жилых домов и 1115 приусадебных участков, сообщили в МЧС.