Выбор кандидата на пост посла в Москве затянулся в США, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Дело в том, что потенциальный глава диппредставительства должен "сочетаться по взглядам" со спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

"Прослеживается тенденция, особенно при администрации [президента США Дональда] Трампа, что специальные посланники навязывают послов. Тот факт, что уже апрель, а у нас нет посла в одной из важнейших стран мира, шокирует", — отметил собеседник Daily Mail.

При этом, по данным издания, Уиткоффа устраивает ситуация, когда диалог с российскими властями выстраивается через него. Параллельно с этим заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала "лживыми новостями" утверждения издания. По её словам, Уиткофф никак не влияет на этот процесс.

Нового посла США в Москве ищут с июня 2025 года после завершения работы Линн Трейси.