Германии грозит насильственная мобилизация по образцу Украины

ФРГ грозит насильственная мобилизация по образцу Украины, считает основательница германской партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.

"Пугающе! Тайком от общественности правительство ФРГ запрещает мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет выезжать за границу более чем на три месяца без разрешения Бундесвера. То, что сегодня якобы не имеет "практической значимости", завтра может быстро обернуться принудительной мобилизацией по украинскому образцу. Этот безумный сценарий должен быть остановлен", — написала она в своих соцсетях.

Мужчинам от 17 до 45 лет запретили покидать Германию больше чем на три месяца без особого разрешения Бундесвера. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Такое правило ввели еще 1 января в рамках закона о модернизации военной службы, но сильно о нём не распространялись, отмечает издание. Запрет действует постоянно, а не только в случае возникновения "напряженности" или "состояния обороны".