Дагестан снова накрыли мощные ливни

В Дагестане коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Республика вновь оказалась под натиском стихии. Сильные дожди обрушились на Дербент, улицы города оказались затоплены.

К жилым домам с гор устремился мощный селевой поток, грязевая масса преградила федеральную трассу. Путь оперативно расчистили. Из-за обильных наводнений в Дербенте провели антисептическую обработку водоводов.

В ближайшие дни жителям рекомендовано использовать только кипячёную или бутилированную воду. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в регионе ещё на сутки.