Путин поздравил геологов с праздником

Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. День геолога отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля c 1966 года.

Президент отметил, что геологи посвятили себя очень важной профессии, она требует глубоких и основательных знаний, а также выдержки и самоотдачи.

Российским геологам есть чем гордиться, указал глава государства. К примеру, в прошлом году геологи открыли более 40-ка нефтегазоконденсатных месторождений и около трёхсот месторождений твёрдых полезных ископаемых. Ещё Россия успешно развивает свои арктические проекты.