Собянин рассказал о том, как в Москве спасают недоношенных детей

Московские неонатологи показывают выдающиеся результаты в выхаживании детей, рождённых раньше срока. В настоящее время в столичных роддомах и перинатальных центрах спасают 99% недоношенных младенцев.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, только в прошлом году медики выходили более пяти тысяч маленьких пациентов. И таких результатов удалось добиться, в том числе благодаря ранней диагностике. Выявлять тяжёлые заболевания ещё до появления симптомов врачам помогает неонатальный скрининг.

Кроме того, на базе четырёх больниц был создан уникальный проект "Ранняя помощь". С первых дней жизни дети, рождённые раньше срока, находятся под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов, куда входят врачи, педагоги, логопеды, психологи и инструкторы ЛФК.