Тысячи москвичей вышли на массовый забег "Апрель"

Праздник спорта для всех: в Лужниках прошёл первый в этом сезоне массовый забег "Апрель". В мероприятии, организованном при поддержке правительства Москвы, приняли участие около семи тысяч человек самого разного уровня подготовки.

Для новичков - это возможность попробовать свои силы на дистанции в пять километров и получить соревновательный опыт. Для профессионалов - хорошая разминка перед Московским марафоном.

Маршрут забега пролегал по знаковым местам столицы - набережным и аллеям с видом на городские достопримечательности - Воробьёвы горы, здание МГУ и Большую спортивную арену.

Победителей ждали кубки, подарки и денежные призы. Но независимо от результатов, все участники получили мощный заряд бодрости и отличного настроения.