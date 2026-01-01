В Солнце врезалась древняя комета

Внимание астрономов всего мира приковано к уникальному космическому событию, которое разворачивается вблизи солнца. К нашему светилу впервые в этом веке приблизилась так называемая царапающая комета. Траектория небесного тела проходит на минимальном расстоянии от звезды. И последствия такой горячей встречи представляют большой научный интерес.

Космический телескоп фиксирует последние часы жизни кометы MAPS. Небесная странница завершает своё путешествие длиной, по некоторым подсчётам, почти в пять миллиардов лет. Астрономы почти три месяца следили за траекторией движения кометы на протяжении почти восьмидесяти дней пока она медленно, но верно приближалась к светилу.

Учёные до последнего не знали, как поведёт себя комета. Она могла пойти по другой траектории и избежать гибели. Однако накануне небесное тело пропало и больше не появлялось в объективах космических телескопов. Это значит, что Солнце его фактически уничтожило.

Комета MAPS или C/2026 А1 - первая небесная странница, которую удалось обнаружить в январе этого года. Заметили её в обсерватории в Чили. На тот момент диаметр был около двух километров. Учёные практически сразу просчитали, что шанса выжить у неё нет. Такой тип комет даже называют солнцецарапающими, то есть они всегда стремятся к огненной звезде.

Учёные установили, что небесное тело - осколок от другой огромной кометы, существовавшей несколько сотен, а может, и тысяч лет назад. Такие фрагменты попадают в Солнце относительно часто. И учёных подобное, конечно, совсем не удивляет. Процесс закономерный, но для них это всегда возможность получить новые знания о происхождении нашей планеты и жизни на ней.