К 2030 году Германия вылетит из десятки стран-лидеров по объёму ВВП. Об этом говорится в совместном докладе ведущих экономических институтов ФРГ. В этом году ключевой показатель увеличится всего 0,6% - это вдвое меньше, чем ожидалось.

Зато инфляция продолжит расти. Цены на удобрения, производственные и транспортные издержки уже подскочили. Вместе с ними подорожали продукты и услуги.

В своём прогнозе специалисты исходили из предположения, что Ормузский пролив откроется в ближайшее время, а нефтегазовый экспорт восстановится в полном объёме. Что будет, если этого не произойдёт, в документе не сказано. Ранее Бундесбанк сообщил: госдолг Германии в шестой раз подряд превысил установленный лимит.

Аналогичная картина - в большинстве европейских государств. В острую фазу кризиса Старый Свет вошёл ещё в период пандемии, и улучшения ситуации не предвидится. Процесс усугубила недальновидная энергетическая политика ЕС на фоне украинского конфликта, а также эскалация на Ближнем Востоке.