Подмосковье переживает пик весеннего половодья

Столичный регион переживает пик половодья. В Луховицах блокированы 11 участков дорог. Большая вода пришла во многие СНТ и посёлки. Кое-где передвигаться сейчас можно только на лодках.

Сильное течение и размытая береговая линия. Для жителей СНТ "Надежда" в Чеховском районе такая картина не в новинку. Каждый год единственная дорога, ведущая к посёлку, превращается в речной причал. Перебраться на противоположную сторону кроме как на лодке сейчас невозможно. Из-за паводка уровень воды в этой реке поднялся больше чем на два метра и это, как говорят спасатели, ещё не предел.

Похожая ситуация и в посёлке Белоомут. Привычная дорога, соединяющая населённый пункт с соседними селами и городом Луховицы, сейчас исчезла. Правый и левый берег разделяют всего несколько минут пути. Но без переправы - только в объезд, причём дорога занимает почти полтора часа. Сейчас понтонные катера здесь ходят по расписанию. В целях безопасности переправа работает только в светлое время суток.

В Воскресенске с большой водой, в том числе борются и сами жители. СНТ "Восточное" затапливает не только весной, в половодье, но и после сильных дождей. Небольшая речка Натынка регулярно засоряется и выходит из берегов. Под водой оказываются дачные участки.

За ситуацией с весенним паводком следят круглосуточно. Для этого используют сеть электронных вешек и камеры видеонаблюдения, данные поступают в реальном времени. Специалисты считают, что наибольший подъём воды возможен в течение следующей недели.

По прогнозам МЧС, из-за половодья в этом году в Подмосковье в зоне риска находятся больше сотни населённых пунктов. Спасатели работают в усиленном режиме.