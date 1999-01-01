Чем живёт район Савёлки - исторический центр Зеленограда

Полтора века назад здешние жители занимались не земледелием, как можно было бы предположить, а трикотажным промыслом и мебельным ремеслом. Серебряные кувшинки на гербе олицетворяют Чёрное озеро, где в старину были оборудованы купальни. Вода в них считалась целебной. Сегодня здесь расположен единственный в округе профессиональный театр, и второй по длине в столице жилой дом - целых 516 метров. Он построен по индивидуальному проекту.

Всё это - о районе Савёлки в Зеленограде. У коренного москвича, заслуженного артиста России Сергея Куприка любимое место в Москве далеко не родной район Нагорный, где он родился и вырос, а Савёлки – исторический центр Зеленограда. Именно ему и посвящены лирические строки.

С детства знакомый - красивый каскадный парк Победы с набережной, обилие зелени и тишина, которой зачастую так не хватает в шумном городе. Всё это и заставляет возвращаться сюда вновь и вновь. Летом Сергей приезжает в парк Победы кататься на роликах. Тенистые дорожки, щебетание птиц и никакой суеты. Шутит - лучше места и времени для творческой души представить сложно.

Свои шлягеры Сергей не раз исполнял в зеленоградском культурном центре – главной сцене города. Певец приезжал сюда и сольно, и с группой "Леспоповал", и признаётся, что всегда с большим воодушевлением готов вернуться вновь. Здесь блистали звёзды советской и российской эстрады: Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Александр Градский, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и многие другие. Некоторое время назад прошёл и очередной концерт Сергея Куприка.

А ведь этого легендарного здания с уникальной архитектурой могло и не быть. Новаторский проект Игоря Покровского в стиле позднего советского модернизма ударными темпами начали строить в 1968 году. Концепция равностороннего треугольника стала основной темой снаружи и внутри ДК. Фойе залито светом, благодаря уникальному ячеистому потолку из треугольных сот и стеклянным куполом над атриумом.

В 2018 году теперь уже культурный центр капитально отремонтировали. Сегодня здесь регулярно проходят музыкальные концерты и творческие вечера - от рока до фольклора, от шансона до мюзиклов, от русского рока до академического пения, инструментальных ансамблей.

Старейший район города постоянно обновляется. Недавно в Савёлках заработал детский центр при больнице имени Кончаловского. До его открытия всех нуждающихся в стационарном лечении детей везли в ближайшую Тушинскую больницу в Москве. Сегодня здесь круглосуточно и в комфортных условиях, организованных по единому московскому стандарту, оказывают помощь высококвалифицированные врачи на новейшем медицинском оборудовании.

Есть в районе и свой собственный театр. На эту сцену артисты выходят с 1992 года. А в 1999 году "Ведогонь" приобрёл статус профессионального драматического театра. Начиналось всё с небольшого зала на двести мест в боковом крыле тогда ещё кинотеатра "Эра". Позже в распоряжении творческой труппы перешло всё здание, которое несколько лет назад капитально отремонтировали и оснастили современным звуковым и световым оборудованием.

Район Савёлки по праву считается местом развития и образования. Так в культурном центре сегодня более 70-ти клубных формирований, в которых занимается порядка двух тысяч человек. Некоторые ученицы балетной студии выступали в труппе Большого театра. Музыкальная школа имени Мусоргского ежегодно выпускает десятки дарований, а бывшие воспитанники хоккейной спортшколы "Орбита" сегодня играют в клубах Континентальной хоккейной лиги и входят в национальную сборную.