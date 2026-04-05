В Сербии неизвестные хотели взорвать трубопровод с российским газом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание совета обороны после разговора с сербским президентом Александром Вучичем, сообщает РИА Новости. Тот информировал его об обнаружении силовиками взрывчатки и детонаторов рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Взрывчатка была в двух рюкзаках, которые лежали рядом с трубой.

Газопровод предназначен для транспортировки углеводородов из России. Сербия и Венгрия получают по нему газ, без которого эти две европейские страны будут испытывать серьёзные трудности.

Ранее была приостановлена прокачка российской нефти в Сербию и Венгрию по трубопроводу, идущему через территорию Украины. Орбан и Вучич в связи с этим заявляли о прекращении подачи электроэнергии на Украину.