Многоквартирный дом в Махачкале обрушился из-за наводнения после сильного дождя. Об этом сообщает RT.

Очевидцы происшествия говорят, что внутри упавшего дома были люди. Их спасают сотрудники МЧС и передают медикам.

Ещё четыре рядом стоящие многоэтажки могут рухнуть, у них подмыт фундамент. Спасатели эвакуировали всех жителей этих домов.

Ранее власти Махачкалы сообщили, что из-за подтопления микрорайона Пальмира оттуда началась массовая эвакуация.

Дагестан вторую неделю находится во власти стихии. На республику обрушились мощные ливни. В горах зафиксированы оползни.