Трамп опустился до мата в своих угрозах Ирану

Дональд Трамп угрожает нанести удары по иранским электростанциям и мостам. Глава Белого дома в своих угрозах опустился до употребления ненормативной лексики.

"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране". Ничего подобного вы ещё не видели!!! Откройте …. пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПОСМОТРИТЕ САМИ! Хвала Аллаху" - цитирует пост президента США в соцсети Truth Social РИА Новости.

Накануне Дональд Трамп пригрозил Ирану настоящим адом, если тот не заключит сделку с США. Глава Белого дома заявил, что у Тегерана осталось 48 часов, чтобы пойти на соглашение с Вашингтоном.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что его подчинённые ведут переговоры с, как он выражался, новым руководством Ирана. В Тегеране при этом все эти заявления опровергали.