Россиян предупредили о штрафах за украшение палисадников мягкими игрушками

Юрист предупредил россиян о штрафах за украшение палисадников игрушками. Это может случиться, если мягкие игрушки сгниют и загрязнят почву.

Как рассказал ТАСС управляющий партнер Адвокатского бюро "Жаров Группа" Евгений Жаров, прямого запрета на украшение палисадников старыми игрушками в России нет, но в определённых случаях за это могут оштрафовать.

Штраф выпишут проверяющие органы по статье 8.1 "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов" или 8.2 "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" Кодекса об административных правонарушениях.

Юрист порекомендовал гражданам не рисковать и не использовать придомовую территорию в качестве полигона для хранения отходов: испорченные игрушки нужно выбрасывать.