В Калининграде сгорел торговый центр "Гигант"

В Калининграде три человека пострадали при крупном пожаре в торговом центре "Гигант". У них ожоги и отравления продуктами горения.

Огонь охватил более тысячи квадратных метров и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Сотрудников и посетителей оперативно эвакуировали. В воскресных день их было немало - в этом ТЦ десятки магазинов, детская игровая комната, фудкорт и многозальный кинотеатр.

Большая часть здания уже выгорела, очевидцы сообщают, что ветер разносит по дороге фрагменты тлеющей обшивки. К месту ЧП стянули 15 единиц техники и 75 пожарных.