Массированный удар по тыловым районам противника сегодня ночью нанесла российская армия. "Герани" атаковали объекты противника в Одессе и районе, поражена территория аэродрома "Школьный".

Видео взрывов публикуют в местных соцсетях. Также прилёты фиксировали в Киевской, Сумской и Харьковской областях. В Черниговской сообщают о поражении объектов энергетики, связанных с ВСУ.

Как подчёркивают в нашем Минобороны, это ответ на удары националистов по территории нашей страны. Сегодня ночью враг атаковал Новороссийск, в результате налёта беспилотников пострадали 8 человек, в том числе 2 ребёнка.

Активные боевые действия идут в Константиновке. Как сообщают с передовой, наши подразделения окружают населённый пункт. И взламывают оборону радикалов в городской черте.

Позиционные бои идут в районе Степногорска и Новояковлевки. Очередную попытку националистов перейти в контратаку пресекли операторы беспилотников. Они обнаружили и ликвидировали вражескую пехоту.

И кадры совместной работы авиации и расчётов БПЛА публикует Минобороны. Сперва специалисты центра "Рубикон" провели разведку вражеских объектов. Затем по ним нанесли удар самолёты, уничтожив пункты временной дисклокации и хранения украинских БПЛА.