ПВО сбила 50 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 6 апреля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь на 6 апреля, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны противника в период с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля были сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Также беспилотники ВСУ перехвачены над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным оперштаба Краснодарского края, атака украинских дронов на регион началась еще утром 5 апреля. Воздушную тревогу отменили лишь сегодня утром. О последствиях налета БПЛА сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что самая сложная обстановка сложилась в Новороссийске. В городе повреждено 6 многоквартирных домов, 8 человек получили ранения.