Беременная девушка и ребенок погибли в Дербентском районе

В Дербентском районе 5 апреля умерли беременная девушка и ребенок, их выловили из реки, сообщили ТАСС в дагестанском центре медицины катастроф.

Всего семь человек смыло с дороги в реку из-за обрушения моста в Дербенте, их спасли, сообщил ранее ТАСС глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. В соцсетях разлетаются кадры, на которых люди в воде кричат и просят о помощи.

Из-за обрушения моста и подъема уровня воды на 917-м километре федеральной трассы "Кавказ" закрыто движение в обоих направлениях, сообщали ранее в ГАИ по Дагестану.