Восемь человек пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Краснодарский край

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно — санавиация доставит их в Краснодар", — написал он в своем канале в МАХ.

В результате атаки БПЛА на Новороссийск повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий, отметил Кондратьев.

Отражение массированной атаки на Краснодарский край продолжается.