США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта", — сказано в материале.

Источники Axios отмечают, что шансов на достижение этой сделки в ближайшее время почти нет. При этом посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться США и Ирана укрепления доверия. Они также рассчитывают, что Иран приблизится к открытию Ормузского пролива.

"Они также работают над тем, какие меры может принять администрация [президента США Дональда] Трампа, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным, и конфликт не возобновится", — сообщает СМИ.